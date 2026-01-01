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Manfrotto MPOFFROADS-GP монопод для селфи
Manfrotto MPOFFROADS-GP монопод для селфи
Manfrotto MPOFFROADS-GP монопод для селфи

Manfrotto MPOFFROADS-GP монопод для селфи

Manfrotto
Артикул: NVF-8170

Manfrotto MPOFFROADS-GP – компактный телескопический ручной монопод в комплекте с адаптером для GoPro, изготовлен из специального полимера со стекловолокном. Рассчитан на съемку с помощью экшн-камер или компактных фотоаппаратов. 

Описание

Монопод изготовлен из прочного и легкого полимера, покрытого стекловолокном для повышенной жесткости. Трех секционная конструкция весит всего 66 грамм, при этом монопод может увеличиваться с 27 до 59 см. Таким образом пользователь может получить оптимальный ракурс в различных ситуациях.Для крепления камеры на моноподе предусмотрена резьба 1/4 дюйма и адаптер для экшен камеры. При желании, монопод можно использовать не только для съемки, но и в качестве удочки для внешнего микрофона, держателя для видеосвета или вспышки.

Характеристики:

  • материал – стекловолокно
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 59
  • минимальная высота, см – 27
  • вес, г – 66

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