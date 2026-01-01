Manfrotto MPOFFROADS-GP монопод для селфи

Монопод изготовлен из прочного и легкого полимера, покрытого стекловолокном для повышенной жесткости. Трех секционная конструкция весит всего 66 грамм, при этом монопод может увеличиваться с 27 до 59 см. Таким образом пользователь может получить оптимальный ракурс в различных ситуациях.Для крепления камеры на моноподе предусмотрена резьба 1/4 дюйма и адаптер для экшен камеры. При желании, монопод можно использовать не только для съемки, но и в качестве удочки для внешнего микрофона, держателя для видеосвета или вспышки.

Характеристики: