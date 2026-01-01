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Cullmann SMARTselfie Easy Silver монопод для селфи серебро
Cullmann SMARTselfie Easy Silver монопод для селфи серебро
Cullmann SMARTselfie Easy Silver монопод для селфи серебро
Cullmann SMARTselfie Easy Silver монопод для селфи серебро

Cullmann SMARTselfie Easy Silver монопод для селфи серебро

Cullmann
Артикул: NVF-6210

Cullmann SMARTselfie Easy Silver – серебристый, прочный штатив в бюджетном варианте для съемки селфи. Предназначен для любителей селфи-съемок. Модель доступна в четырех цветах.

Описание

Модель имеет встроенное соединение Bluetooth, за счет которого можно выполнять спуск затвора камеры в смартфонах на платформе iOS и Android. Шестикратное телескопическое удлинение штатива позволяет раскладывать его до 76 см и проводить съемку с нестандартных ракурсов. Размер в сложенном состоянии составляет всего лишь 19 см, бесконечные возможности регулировки диапазона зажима смартфона и удобный ремень фиксации обеспечивают необыкновенное удобство в использовании.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 19
  • длина максимальная, см – 76
  • материал – алюминий
  • Bluetooth – есть

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