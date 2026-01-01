Cullmann SMARTselfie Easy Silver монопод для селфи серебро

Описание

Модель имеет встроенное соединение Bluetooth, за счет которого можно выполнять спуск затвора камеры в смартфонах на платформе iOS и Android. Шестикратное телескопическое удлинение штатива позволяет раскладывать его до 76 см и проводить съемку с нестандартных ракурсов. Размер в сложенном состоянии составляет всего лишь 19 см, бесконечные возможности регулировки диапазона зажима смартфона и удобный ремень фиксации обеспечивают необыкновенное удобство в использовании.

Характеристики: