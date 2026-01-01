Slik 6122 Q.R.S. быстросъемная площадка для штативов U-серии

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Slik 6122 Q.R.S. – быстросъемная площадка для штативов Slik SDV или U-серии. Сменная площадка крепится к видеокамере или фотоаппарату и позволяет оперативно снять или установить камеру на платформу штатива. Площадка имеет резиновое покрытие для защиты техники от царапин и более надежного крепления.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter