Slik 6122 Q.R.S. быстросъемная площадка для штативов U-серии

Артикул: NVF-5755

Slik 6122 Q.R.S. – быстросъемная площадка для штативов Slik SDV или U-серии. Сменная площадка крепится к видеокамере или фотоаппарату и позволяет оперативно снять или установить камеру на платформу штатива. Площадка имеет резиновое покрытие для защиты техники от царапин и более надежного крепления.