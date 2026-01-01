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Novoflex Q=PLATE QPL-Vertikal L-образная быстросъемная площадка с креплением системы Q

Novoflex Q=PLATE QPL-Vertikal L-образная быстросъемная площадка с креплением системы Q

Novoflex
Артикул: OLE-0150

Novoflex Q=PLATE QPL-Vertikal – представляет собой L-образный кронштейн, который позволяет осуществлять быстрый переход от стандартного горизонтального положения в вертикальный режим использования штатива. Может быть использован с быстроразъемным соединением типа Q=база, а также с любыми арка-типами. Винт-крепление имеет диаметр 1/4".

Описание

Технические характеристики:

  • винт под камеру – 1/4"
  • размер, мм – 135x165
  • вес, г – 330

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