Novoflex Q=PLATE QPL 2 площадка 84 мм (3,3) с 2 болтами 1/4 и 3/8

Внимание! Не рекомендуется для использования с быстросъемным зажимом типа Arca-Swiss Flip-Lock.
Технические характеристики:
- размеры, мм – 42x84
- вес, г – 95
Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex Q=PLATE QPL 2 – быстросъемная площадка длиной 84 мм, оснащена двумя болтами 1/4" и 3/8". Для свободного перемещения винтов относительно друг друга, у модели имеется два слота на 3,3" (8,2 см).
Внимание! Не рекомендуется для использования с быстросъемным зажимом типа Arca-Swiss Flip-Lock.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter