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Novoflex Q=PLATE QPL 2 площадка 84 мм (3,3) с 2 болтами 1/4 и 3/8

Novoflex Q=PLATE QPL 2 площадка 84 мм (3,3) с 2 болтами 1/4 и 3/8

Novoflex
Артикул: OLE-0149

Novoflex Q=PLATE QPL 2 – быстросъемная площадка длиной 84 мм, оснащена двумя болтами 1/4" и 3/8".  Для свободного перемещения винтов относительно друг друга, у модели имеется два слота на 3,3" (8,2 см).

Описание

Внимание! Не рекомендуется для использования с быстросъемным зажимом типа Arca-Swiss Flip-Lock.

Технические характеристики:

  • размеры, мм – 42x84
  • вес, г – 95

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