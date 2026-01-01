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Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto
Артикул: NVF-2619

Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR - алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой 357PLV в комплекте.

Поставляется с винтами для камеры 2x1/4 и 2x3/8.

Описание

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • размеры 140х44х46 см
  • вес - 0,33 кг

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".

Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.

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