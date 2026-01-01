Характеристики:
- материал - алюминий
- размеры 140х44х46 см
- вес - 0,33 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR - алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой 357PLV в комплекте.
Поставляется с винтами для камеры 2x1/4 и 2x3/8.
Характеристики:
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Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.