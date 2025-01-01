Manfrotto 625 адаптер с быстросъемной площадкой

Артикул: OLE-0762

Manfrotto 394 – адаптер с шестиугольной площадкой. Используется, как сверхмощное дополнение к любым существующим штативным головкам. Поставляется с 1/4"–20 и 3/8"–16 резьбовыми соединениями, а также включает в себя два набора винтов (для крепления непосредственно к ножкам). Оснащен двумя пузырьковыми уровнями.