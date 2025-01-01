images
Manfrotto 625 адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto 625 адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto
Артикул: OLE-0762

Manfrotto 394 – адаптер с шестиугольной площадкой. Используется, как сверхмощное дополнение к любым существующим штативным головкам. Поставляется с 1/4"–20 и 3/8"–16 резьбовыми соединениями, а также включает в себя два набора винтов (для крепления непосредственно к ножкам). Оснащен двумя пузырьковыми уровнями.

Описание

Manfrotto 625 адаптер с быстросъемной площадкой

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Арт. NVF-3004
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.

60 ₽
В корзину

Видео

Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера