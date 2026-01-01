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KUPO KS-1212 12"x12" Square cheese plate (aluminium) площадка

KUPO KS-1212 12"x12" Square cheese plate (aluminium) площадка

Kupo
Артикул: OLE-1655

KUPO KS-1212 12"x12" Square cheese plate (aluminium) площадка

Многофункциональная площадка с перфорацией для крепления разнообразных аксессуаров для киносъемки. Оснащена крепежными отверстиями 3/8", соответствующими промышленному стандарту, и находящимися на расстоянии 1 дюйма друг от друга.

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий

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