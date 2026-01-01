GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR - алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой 357PLV в комплекте.
Поставляется с винтами для камеры 2x1/4 и 2x3/8.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстросъемная штативная площадка имеет противоскользящие резиновые накладки и фиксирующий стопор, препятствующий случайному выскальзыванию камеры во время установки или снятия с площадки. Штативный адаптер оснащен тремя пузырьковыми уровнями для выставления камеры в горизонт в любом положении. Винты 1/4" и 3/8" для установки камеры. Резьбовые отверстия 1/4" и 3/8", винт 3/8" для крепления на опорах. Длина быстросъемной площадки 140 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR - алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой 357PLV в комплекте.
Поставляется с винтами для камеры 2x1/4 и 2x3/8.
Fotokvant P200 – быстросъемная площадка для штативов Manfrotto, имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Размер, см – 12х9,3х2,2. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5.