GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой

Артикул: DAN-8626

Быстросъемная штативная площадка имеет противоскользящие резиновые накладки и фиксирующий стопор, препятствующий случайному выскальзыванию камеры во время установки или снятия с площадки. Штативный адаптер оснащен тремя пузырьковыми уровнями для выставления камеры в горизонт в любом положении. Винты 1/4" и 3/8" для установки камеры. Резьбовые отверстия 1/4" и 3/8", винт 3/8" для крепления на опорах. Длина быстросъемной площадки 140 мм.