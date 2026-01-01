images
images
images
images
GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой

GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой

GreenBean
Артикул: DAN-8626

Быстросъемная штативная площадка имеет противоскользящие резиновые накладки и фиксирующий стопор, препятствующий случайному выскальзыванию камеры во время установки или снятия с площадки. Штативный адаптер оснащен тремя пузырьковыми уровнями для выставления камеры в горизонт в любом положении. Винты 1/4" и 3/8" для установки камеры. Резьбовые отверстия 1/4" и 3/8", винт 3/8" для крепления на опорах. Длина быстросъемной площадки 140 мм.

Описание

GreenBean Base 140 штативный адаптер с быстросъемной площадкой

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой
Арт. NVF-2619
Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой
Временно нет в наличии

Manfrotto 357 SLIDING PLATE ADAPTOR - алюминиевый адаптер с быстросъемной площадкой 357PLV в комплекте.

Поставляется с винтами для камеры 2x1/4 и 2x3/8.

6 390 ₽
В корзину
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Арт. NVF-6624
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Наличие
более 10 шт

Fotokvant P200 – быстросъемная площадка для штативов Manfrotto, имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Размер, см – 12х9,3х2,2. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5.

2 140 ₽
В корзину

Видео

Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
Почему у вас ужасное фото на водительских правах
Терри Ричардсон ‒ провокатор в мире фотографии (18+)
Терри Ричардсон ‒ провокатор в мире фотографии (18+)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.