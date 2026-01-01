CULLMANN REVOMAX RX 448 быстросъемная площадка

Артикул: DAN-2716

CULLMANN REVOMAX RX 448 адаптер с быстросъемной площадкой.

Идеально подходит для системных и компактных зеркальный камер. Дополнительный фиксирующий рычаг гарантирует максимальную безопасность, а два встроенных пузырьковых уровня обеспечивают точное позиционирование. Адаптер может быть установлен на любой штатив или головку штатива. Стандартная соединительная резьба 3/8 дюйма с переходником 1/4 дюйма.