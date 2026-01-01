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CULLMANN MUNDO MX482 площадка

CULLMANN MUNDO MX482 площадка

Cullmann
Артикул: DAN-2710

CULLMANN MUNDO MX482 быстросъемная квадратная площадка для штативов и моноподов серии MUNDO.

Винт для утсановки фотокамеры 1/4 дюйма.

Описание

Технические характеристики:

  • размер, мм - 40х38х10
  • вес, г - 30
  • материал - алюминий
  • винт для крепления камеры - 1/4 дюйма

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