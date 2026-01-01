CULLMANN MUNDO MX482 площадка

Технические характеристики:
- размер, мм - 40х38х10
- вес, г - 30
- материал - алюминий
- винт для крепления камеры - 1/4 дюйма
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN MUNDO MX482 быстросъемная квадратная площадка для штативов и моноподов серии MUNDO.
Винт для утсановки фотокамеры 1/4 дюйма.
Технические характеристики:
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