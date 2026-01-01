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Cullmann CONCEPT ONE OX369 панорамная площадка
Cullmann CONCEPT ONE OX369 панорамная площадка
Cullmann CONCEPT ONE OX369 панорамная площадка

Cullmann CONCEPT ONE OX369 панорамная площадка

Cullmann
Артикул: NVF-8784

Cullmann CONCEPT ONE OX369 – панорамная площадка диаметром 60 мм. и высотой 27 мм.

Площадка выполнена из алюминия и наиболее подходит для использования с тяжелыми зеркальными DSLR или видеокамерами. 

Описание

С помощью высокоточного шпинделя обе зажимные губки могут перемещаться одновременно и, таким образом, позволяют быстро открывать и закрывать SK-блок и точно центрировать установленную камеру. Однако самой выдающейся особенностью OX369 является его способность выполнять панорамирование на 360 градусов. 

Быстросъемная соединительная система CONCEPT ONE, разработанная CULLMANN, дает пользователю мксимальную безопасность для камеры. Благодаря соединительной резьбе 3/8 дюйма и простому монтажу, быстроразъемный соединительный блок можно быстро и надежно установить на любую CULLMANN или обычную шаровую голову.

Для различных ситуаций или камер доступны три быстроразъемные соединительные пластины CONCEPT ONE OX различной длины изготовленные из алюминия (приобретаются дополнительно). Помимо стандартной SKX OX390 есть также регулирующая пластина OX394 длиной 90 мм и OX398 длиной 200 мм, которые оснащены встроенным поворотным замком.

Характеристики:

  • диаметр, мм – 60
  • высота, мм – 27
  • вес, г – 210

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