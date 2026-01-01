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Benro QR4Pro быстросъемная площадка для видеоголовы S4Pro
Benro QR4Pro быстросъемная площадка для видеоголовы S4Pro

Benro QR4Pro быстросъемная площадка для видеоголовы S4Pro

Benro
Артикул: DAN-8751

Быстросъемная площадка для видеголовы Benro S4Pro с крепежным винтом ¼ дюйма с заглушкой,  прорезь для винта позволяет регулировать положение камеры, для быстроты и простоты балансировки имеется лазерная маркировка, прорезиненные вставки защищают от контакта металла площадки и камеры, так же подпружиненный антиротационный штифт препятствует вращению камеры на площадке.

Описание

Benro QR4Pro быстросъемная площадка для видеоголовы S4Pro

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