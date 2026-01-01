Benro QR2Pro быстросъемная площадка для видеоголовы S2Pro

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Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстросъемная площадка Benro QR2Pro для видеголовы Benro S2Pro с крепежным винтом ¼ дюйма с заглушкой, прорезь для винта позволяет регулировать положение камеры, для быстроты и простоты балансировки имеется лазерная маркировка, прорезиненные вставки защищают от контакта металла площадки и камеры, так же подпружиненный антиротационный штифт препятствует вращению камеры на площадке.
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