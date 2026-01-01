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Benro PH07 быстросъемная площадка

Benro PH07 быстросъемная площадка

Benro
Артикул: NVF-8625

Benro PH07 – быстросъемная площадка для шаровых голов Benro BH-00-M (BH-0, PH-60), HD1 (HD18), DJ-80.

Описание

BENRO PH-07 является полностью металлической мини-площадкой. Предназначенная для цифровых или пленочных камер. Наличие съемной площадки ускоряет крепление на камеру, а компактные размеры удобны для транспортировки.

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4 500 ₽
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