Benro PH07 быстросъемная площадка

BENRO PH-07 является полностью металлической мини-площадкой. Предназначенная для цифровых или пленочных камер. Наличие съемной площадки ускоряет крепление на камеру, а компактные размеры удобны для транспортировки.
Арт. OLE-0669Kupo KPDS01 Background Paper Drive set комплект из адаптеров и пластиковой приводной цепи
Наличие
в наличии 4-10 шт
Kupo Background Paper Drive set – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на крюки-кронштейны. Для крепления фонов внутренним диаметром несущей трубы 46–78 мм. В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.