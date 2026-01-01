Benro MeFoto PMM70 быстросъемная площадка Arca-Swiss style держатель смартфона

Артикул: DAN-8753

Benro MeFoto PMM70 уникальная быстросъемная площадка 2 в 1 - Arca-Swiss style/держатель смартфона Позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Площадка быстро трансформируется в держатель для смартфона. Пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно удерживают смартфон. В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. В нижней части имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма для установки на различные опоры. Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 6 до 9 см.