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Benro BR-PL100 быстросъемная площадка Arca-Swiss style

Benro BR-PL100 быстросъемная площадка Arca-Swiss style

Benro
Артикул: DAN-8752

Быстросъемная прочная алюминивая площадка Benro BR-PL100 совместимая с системой Arca-Swiss обеспечивает быстроту установки камеры и ее крепкую фиксацию. Удлиненная формы площадки добавляет возможность балансировки камеры с различными объективами. Ограничительные бортики препятствуют прокручиванию камеры. Также присутствует функция двойной блокировки, которая предотвращает при сбое в работе падение камеры. Площадка обладает стойкостью к повреждениям, коррозии и истиранию благодаря обработке поверхности анодированным алюминием.

Описание

Benro BR-PL100 быстросъемная площадка Arca-Swiss style

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