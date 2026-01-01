Benro BR-PL100 быстросъемная площадка Arca-Swiss style

Артикул: DAN-8752

Быстросъемная прочная алюминивая площадка Benro BR-PL100 совместимая с системой Arca-Swiss обеспечивает быстроту установки камеры и ее крепкую фиксацию. Удлиненная формы площадки добавляет возможность балансировки камеры с различными объективами. Ограничительные бортики препятствуют прокручиванию камеры. Также присутствует функция двойной блокировки, которая предотвращает при сбое в работе падение камеры. Площадка обладает стойкостью к повреждениям, коррозии и истиранию благодаря обработке поверхности анодированным алюминием.

