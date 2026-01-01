Benro BR-PL100 быстросъемная площадка Arca-Swiss style

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстросъемная прочная алюминивая площадка Benro BR-PL100 совместимая с системой Arca-Swiss обеспечивает быстроту установки камеры и ее крепкую фиксацию. Удлиненная формы площадки добавляет возможность балансировки камеры с различными объективами. Ограничительные бортики препятствуют прокручиванию камеры. Также присутствует функция двойной блокировки, которая предотвращает при сбое в работе падение камеры. Площадка обладает стойкостью к повреждениям, коррозии и истиранию благодаря обработке поверхности анодированным алюминием.
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