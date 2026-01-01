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Малая Семеновская 3с6
Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate.
Универсальная вращающаяся переходная пластина Arca Smart 360 от Benro - это вращающаяся переходная пластина, которая добавляет дополнительную плоскость панорамного перемещения головкам штативов и моноподов любого стиля. Компонент быстроразъемной пластины совместим как с Arca, так и с Manfrotto RC2. Поворотное крепление камеры оснащено фиксирующим рычагом и пронумерованной шкалой для получения точных, воспроизводимых результатов. Крепежный винт камеры 1/4"-20 можно затянуть с помощью D-образного кольца, шестигранного ключа или монеты.
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