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Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate
Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate
Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate
Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate
Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate

Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate

Benro
Артикул: DAN-8281

Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate.

Универсальная вращающаяся переходная пластина Arca Smart 360 от Benro - это вращающаяся переходная пластина, которая добавляет дополнительную плоскость панорамного перемещения головкам штативов и моноподов любого стиля. Компонент быстроразъемной пластины совместим как с Arca, так и с Manfrotto RC2. Поворотное крепление камеры оснащено фиксирующим рычагом и пронумерованной шкалой для получения точных, воспроизводимых результатов. Крепежный винт камеры 1/4"-20 можно затянуть с помощью D-образного кольца, шестигранного ключа или монеты.

Описание

Benro ARCASMART360 поворотная быстросъемная площадка Arca Smart 360 Rotating Adapter Plate

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