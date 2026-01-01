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Benro ACSM360D двойная быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart 360 Dual
Benro ACSM360D двойная быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart 360 Dual
Benro ACSM360D двойная быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart 360 Dual

Benro ACSM360D двойная быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart 360 Dual

Benro
Артикул: DAN-8279

Двойная многофункциональная быстросъемная площадка/держатель смартфона Benro ArcaSmart 360 Dual имеет винт с резьбой 1/4 дюйма для крепления камеры и для установки на различные опоры у основания площадки имеется резьба 3/8 дюйма.

Описание

 Benro ArcaSmart 360 Dual устанавливается на Arca-Swiss и RC2 совместимые штативные головы. Винт со стандартной резьбой ¼ дюйма для крепления камеры. Для установки на штатив, монопод, слайдер или другую опору у основания площадки имеется резьба 3/8 дюйма.
Шарниры с надежными фиксаторами позволяют установить камеру или смартфон практически под любым углом. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Два диска вращения на 360 градусов установлены у основания и в верхней части площадки.
Имеются разъемы для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон и т.п.).
Цифровая шкала для точной настройки.
Интегрированный держатель смартфона имеет пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки, надежно удерживающие смартфон шириной корпуса от 5 до 9,5 см.
Также можно использовать как настольную подставку для смартфона.
В верхней и нижней частях держателя расположены крепления типа «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Изготовлен из высококачественного алюминия, обработанного на станке с ЧПУ.



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