Benro ACSM360D двойная быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart 360 Dual

Описание

Benro ArcaSmart 360 Dual устанавливается на Arca-Swiss и RC2 совместимые штативные головы. Винт со стандартной резьбой ¼ дюйма для крепления камеры. Для установки на штатив, монопод, слайдер или другую опору у основания площадки имеется резьба 3/8 дюйма.

Шарниры с надежными фиксаторами позволяют установить камеру или смартфон практически под любым углом. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Два диска вращения на 360 градусов установлены у основания и в верхней части площадки.

Имеются разъемы для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон и т.п.).

Цифровая шкала для точной настройки.

Интегрированный держатель смартфона имеет пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки, надежно удерживающие смартфон шириной корпуса от 5 до 9,5 см.

Также можно использовать как настольную подставку для смартфона.

В верхней и нижней частях держателя расположены крепления типа «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Изготовлен из высококачественного алюминия, обработанного на станке с ЧПУ.







