Falcon Eyes WT08C штатив на присоске

Описание

Штатив легко крепится к камере с помощью винта диаметром 1/4 дюйма. Компактный размер позволяет переносить штатив практически в любой сумке. Можно прикрепить аксессуар на любую ровную и гладкую поверхность, такую как окно, стол, стекло автомобиля, зеркало и т. д. Шаровая голова обеспечивает размещение камеры под любым углом, без переклеивания присоски.

Характеристики: