Falcon Eyes WT08C штатив на присоске

Штатив легко крепится к камере с помощью винта диаметром 1/4 дюйма. Компактный размер позволяет переносить штатив практически в любой сумке. Можно прикрепить аксессуар на любую ровную и гладкую поверхность, такую как окно, стол, стекло автомобиля, зеркало
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 0,5
- высота штатива, мм – 80
- голова – шаровая, несъемная
- быстросъемная площадка – нет
- диаметр площадки, мм – 24
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- пузырьковый уровень – нет
- материал изготовления – пластик, алюминий
- вес штатива с головой, кг – 0,06