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Falcon Eyes WT08C штатив на присоске

Falcon Eyes WT08C штатив на присоске

Falcon Eyes
Артикул: VBR-577

Falcon Eyes WT08C – штатив на присоске. Оснащен шаровой головой, предназначен для установки компактной камеры. Максимальная нагрузка на штатив составляет 0,5 кг, высота штатива – 8 см, вес – 60 грамм.

Описание

Штатив легко крепится к камере с помощью винта диаметром 1/4 дюйма. Компактный размер позволяет переносить штатив практически в любой сумке. Можно прикрепить аксессуар на любую ровную и гладкую поверхность, такую как окно, стол, стекло автомобиля, зеркало и т. д. Шаровая голова обеспечивает размещение камеры под любым углом, без переклеивания присоски.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 0,5
  • высота штатива, мм – 80
  • голова – шаровая, несъемная
  • быстросъемная площадка – нет
  • диаметр площадки, мм – 24
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • материал изготовления – пластик, алюминий
  • вес штатива с головой, кг – 0,06

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