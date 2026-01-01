GreenBean AutoSpider 01 штатив

Описание

Основой штатива является алюминиево-магниевая литая рама. На ней сверху установлены держатели направляющих для опоры шаровой головы, а сбоку – держатели вакуумных присосок.

Опора головы может двигаться по направляющим, длина которых – 170 мм. Для крепления видеоголовы предусмотрен шар диаметром 100 мм.

Присоски имеют возможность наклона по вертикали в пределах ±8 градусов, по горизонтали ±15 градусов.

Технические характеристики: