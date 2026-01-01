GreenBean AutoSpider 01 штатив

Основой штатива является алюминиево-магниевая литая рама. На ней сверху установлены держатели направляющих для опоры шаровой головы, а сбоку – держатели вакуумных присосок.
Опора головы может двигаться по направляющим, длина которых – 170 мм. Для крепления видеоголовы предусмотрен шар диаметром 100 мм.
Присоски имеют возможность наклона по вертикали в пределах ±8 градусов, по горизонтали ±15 градусов.
Технические характеристики:
- размеры рамы, мм – 240х280
- габаритные размеры, мм – 185х410х435
- материал – алюминиево-магниевый сплав, сталь
- материал рабочей поверхности присосок – маслобензостойкая резина толщиной 8 мм
- диаметр присосок, мм – 127
- вес, кг – 8,6