images
GreenBean AutoSpider 01 штатив

GreenBean AutoSpider 01 штатив

GreenBean
Артикул: OLE-1332

GreenBean AutoSpider 01 – металлический штатив на присосках. Уникальная конструкция позволяет установить его на любой гладкой поверхности, например, на стекло, стол, капот автомобиля и т.д. Идеально подойдет любителям экшен-съемки на улице в любых погодных условиях.

Описание

Основой штатива является алюминиево-магниевая литая рама. На ней сверху установлены держатели направляющих для опоры шаровой головы, а сбоку – держатели вакуумных присосок.

Опора головы может двигаться по направляющим, длина которых – 170 мм. Для крепления видеоголовы предусмотрен шар диаметром 100 мм.

Присоски имеют возможность наклона по вертикали в пределах ±8 градусов, по горизонтали ±15 градусов.

Технические характеристики:

  • размеры рамы, мм – 240х280
  • габаритные размеры, мм – 185х410х435
  • материал – алюминиево-магниевый сплав, сталь
  • материал рабочей поверхности присосок – маслобензостойкая резина толщиной 8 мм
  • диаметр присосок, мм – 127
  • вес, кг – 8,6

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Новая жизнь старого объектива
Новая жизнь старого объектива
5 советов для получения классных уличных фотографий
5 советов для получения классных уличных фотографий
История фотографии за 5 минут
История фотографии за 5 минут
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.