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GreenBean Spider 02 автогрип

GreenBean Spider 02 автогрип

GreenBean
Артикул: NVF-2128

GreenBean Spider 02 – автогрип для крепления на двери автомобиля видеооборудования. Предназначен для работы на открытом воздухе, все элементы конструкции устойчивы к любым атмосферным воздействиям.

Описание

Автогрип представляет собой металлическую конструкцию, к которой прикреплены: держатели направляющих опоры шаровой головы, обрезиненные опорные крюки и распорка в дверь. Все элементы конструкции выполнены из металла. Материал направляющих – полированная нержавеющая сталь. Опора шаровой головы может передвигаться по направляющим в пределах 400 мм, в выбранном положении надежно закрепляется металлическими фиксаторами.

Характеристики:

  • тип автогрипа – боковой на дверь
  • рекомендуемая нагрузка – до 10 кг
  • материал – алюмо-магниевый сплав, сталь
  • диаметр шара для установки головы – 100 мм
  • габаритные размеры, мм – 580х495х300
  • вес, кг – 10,6

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