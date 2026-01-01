GreenBean Spider 02 автогрип

Автогрип представляет собой металлическую конструкцию, к которой прикреплены: держатели направляющих опоры шаровой головы, обрезиненные опорные крюки и распорка в дверь. Все элементы конструкции выполнены из металла. Материал направляющих – полированная нержавеющая сталь. Опора шаровой головы может передвигаться по направляющим в пределах 400 мм, в выбранном положении надежно закрепляется металлическими фиксаторами.
Характеристики:
- тип автогрипа – боковой на дверь
- рекомендуемая нагрузка – до 10 кг
- материал – алюмо-магниевый сплав, сталь
- диаметр шара для установки головы – 100 мм
- габаритные размеры, мм – 580х495х300
- вес, кг – 10,6