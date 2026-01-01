Fujimi Sucker SR-1 штатив-присоска для DSLR

Артикул: NVF-2116

Fujimi Sucker SR-1 – штатив-присоска используется для крепления цифровых фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности. Простая и надежная конструкция с максимальной нагрузкой до 15 кг обеспечивает стабильную и устойчивую фиксацию фототехники. Корпус выполнен из высокопрочной пластмассы и рассчитан на долгую и интенсивную эксплуатацию.