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Fujimi Sucker SR-1 штатив-присоска для DSLR

Fujimi Sucker SR-1 штатив-присоска для DSLR

Fujimi
Артикул: NVF-2116

Fujimi Sucker SR-1 – штатив-присоска используется для крепления цифровых фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности. Простая и надежная конструкция с максимальной нагрузкой до 15 кг обеспечивает стабильную и устойчивую фиксацию фототехники. Корпус выполнен из высокопрочной пластмассы и рассчитан на долгую и интенсивную эксплуатацию.

Описание

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 15
  • большой диаметр резинового диска, обеспечивающий максимальное присасывание
  • внутренний и внешний крепежный размер – 3/8"
  • может быть присоединен к любым универсальным держателям

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