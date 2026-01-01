Fujimi Sucker SR-1 штатив-присоска для DSLR

Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 15
- большой диаметр резинового диска, обеспечивающий максимальное присасывание
- внутренний и внешний крепежный размер – 3/8"
- может быть присоединен к любым универсальным держателям
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi Sucker SR-1 – штатив-присоска используется для крепления цифровых фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности. Простая и надежная конструкция с максимальной нагрузкой до 15 кг обеспечивает стабильную и устойчивую фиксацию фототехники. Корпус выполнен из высокопрочной пластмассы и рассчитан на долгую и интенсивную эксплуатацию.
Характеристики:
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