Weifeng WT-500S алюминиевый монопод

Описание

Три ножки снизу у основания придают приспособлению устойчивости, кроме того, на них можно наступить ногой при съемке видео для лучшей стабильности. Фиксация ноги осуществляется клипсовыми застежками.

Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой и жидкостным демпфером, за счет чего обеспечивается плавная съемка.

Голова укомплектована быстросъемной площадкой с предохранителем. Голова может устанавливатся непосредственно на опорные ножки для съемки с нижнего ракурса.



Характеристики: