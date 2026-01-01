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Weifeng WT-500S алюминиевый монопод
Weifeng WT-500S алюминиевый монопод
Weifeng WT-500S алюминиевый монопод
Weifeng WT-500S алюминиевый монопод
Weifeng WT-500S алюминиевый монопод
Weifeng WT-500S алюминиевый монопод

Weifeng WT-500S алюминиевый монопод

Weifeng
Артикул: DAN-3865

Алюминиевый монопод Weifeng WT-500S.

Легкий и компактный четырехсекционный алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 190 см. Максимальная нагрузка - 5 кг.

Описание

Три ножки снизу у основания придают приспособлению устойчивости, кроме того, на них можно наступить ногой при съемке видео для лучшей стабильности. Фиксация ноги осуществляется клипсовыми застежками.

Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой и жидкостным демпфером, за счет чего обеспечивается плавная съемка.

Голова укомплектована быстросъемной площадкой с предохранителем. Голова может устанавливатся непосредственно на опорные ножки для съемки с нижнего ракурса.

Характеристики:

  • длина (в сложенном состоянии) - 76,5 см
  • голова - видео
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • высота съемки - 190 см
  • минимальная рабочая высота - 76 см
  • вес - 2,39 кг
  • количество секций - 4

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Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist - штатив и видеоголовка для фотокамеры.

Модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия - 1,64 кг. Максимальная нагрузка на штатив - 4 кг.

Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет - черный.

46 790 ₽
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