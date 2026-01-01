Rekam RM-155 профессиональный монопод для фото и видео

Артикул: DAN-0567

Rekam RM-155 – профессиональный монопод, подходит для фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 620–1795 мм, в сложенном виде – 620 мм. Модель имеет 4 секции, опора оснащена резиновым наконечником, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D-головка, которая поможет реализовать любую творческую задумку. Вес монопода – 600 г.