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Rekam RM-155 профессиональный монопод для фото и видео

Rekam RM-155 профессиональный монопод для фото и видео

Rekam
Артикул: DAN-0567

Rekam RM-155 – профессиональный монопод, подходит для фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 620–1795 мм, в сложенном виде – 620 мм. Модель имеет 4 секции, опора оснащена резиновым наконечником, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D-головка, которая поможет реализовать любую творческую задумку. Вес монопода – 600 г.

Описание

Rekam RM-155 профессиональный монопод для фото и видео

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