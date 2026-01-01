Rekam RM-155 профессиональный монопод для фото и видео

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RM-155 – профессиональный монопод, подходит для фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 620–1795 мм, в сложенном виде – 620 мм. Модель имеет 4 секции, опора оснащена резиновым наконечником, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D-головка, которая поможет реализовать любую творческую задумку. Вес монопода – 600 г.
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Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.
Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт