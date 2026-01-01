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QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой

QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой

QZSD
Артикул: DAN-3898

Комплект QZSD Q120-Q90, монопод с видеоголовой для камеры.

В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод QZSD Q120, выдерживающий максимальную нагрузку 6 кг и видеоголова QZSD Q90. Рабочая высота монопода может изменяться от 63 до 175 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8".

Описание

Монопод оснащен качественными цанговыми фиксаторами, за счет чего обеспечивается быстрая подготовка к работе и надежная фиксация секций. Ручка имеет специальное покрытие, которое не дает руке скользить при удержании и предохранит от холода. 

Характеристики монопода:

  • количество секций - 4
  • максимальная высота - 175 см
  • минимальная высота - 63 см
  • материал - алюминий
  • крепежный винт - 3/8"
  • в сложенном виде - 65 см
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • вес монопода без головы - 400 г

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром основания 66 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Мощная, надежная конструкция позволяет использовать камеры весом от 10 до 18 кг. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала, а для выравнивания камеры - пузырьковый уровень. Для плавности наклона она снабжена системой демпфирования.

Характеристики головы:

  • диаметр основания - 66 мм
  • длина ручки - 480 мм
  • максимальная нагрузка - до 18 кг
  • вес - 820 гр
  • высота - 98 мм
  • материал - алюминий

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