QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой

Описание

Монопод оснащен качественными цанговыми фиксаторами, за счет чего обеспечивается быстрая подготовка к работе и надежная фиксация секций. Ручка имеет специальное покрытие, которое не дает руке скользить при удержании и предохранит от холода.

Характеристики монопода:

количество секций - 4

максимальная высота - 175 см

минимальная высота - 63 см

материал - алюминий

крепежный винт - 3/8"

в сложенном виде - 65 см



максимальная нагрузка - 6 кг

вес монопода без головы - 400 г

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром основания 66 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Мощная, надежная конструкция позволяет использовать камеры весом от 10 до 18 кг. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала, а для выравнивания камеры - пузырьковый уровень. Для плавности наклона она снабжена системой демпфирования.

Характеристики головы: