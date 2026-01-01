Manfrotto 685B NEOTEC MONOPOD W/SAFETY LOCK алюминиевый штатив-монопод для фото- и видеокамеры

Характеристики:
- максимальная высота, см – 170
- минимальная высота, см – 74,8
- максимальная нагрузка, кг – 8
- механизм зажима – Neotec
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 685B NEOTEC MONOPOD W/SAFETY LOCK – трехсекционный алюминиевый монопод системы Neotec. Рабочая высота – 74,8-170 см, максимальная нагрузка 8 кг. Вес – 0,8 кг.
Характеристики:
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