images
Manfrotto 685B NEOTEC MONOPOD W/SAFETY LOCK алюминиевый штатив-монопод для фото- и видеокамеры

Manfrotto 685B NEOTEC MONOPOD W/SAFETY LOCK алюминиевый штатив-монопод для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-2612

Manfrotto 685B NEOTEC MONOPOD W/SAFETY LOCK – трехсекционный алюминиевый монопод системы Neotec. Рабочая высота – 74,8-170 см, максимальная нагрузка 8 кг. Вес – 0,8 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 170
  • минимальная высота, см – 74,8
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • механизм зажима – Neotec

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Арт. DAN-1604
Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Наличие
более 10 шт

Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.

Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.

1 980 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Арт. NVF-3006
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".

Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.

-10 %190 ₽
170 ₽
В корзину
Fotokvant R2-80SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 80 см
Арт. NVF-7312
Fotokvant R2-80SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 80 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant R2-80SW – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 белый-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.

1 150 ₽
В корзину

Видео

Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Джей Мейзел
Джей Мейзел
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.