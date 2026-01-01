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Manfrotto MMCOMPACT-BK Compact монопод черный

Manfrotto MMCOMPACT-BK Compact монопод черный

Manfrotto
Артикул: OLE-0853

Manfrotto MMCOMPACT-BK Compact – необыкновенно портативный и легкий алюминиевый пятисекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер весом до 1,5 кг. Эргономичная рукоятка, изготовленная из мягкого материала новой технологии производства, и ремешок на запястье обеспечивают уверенное удерживание и минимизируют риск уронить камеру. Универсальное крепление камеры надежно закрывается защитной крышкой.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий/технополимер
  • цвет – черный
  • количество секций – 5
  • максимальная высота, см – 145
  • минимальная высота, см – 39
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"
  • вес, кг – 0,33

Комплектация

    

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