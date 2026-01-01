Manfrotto MMCOMPACT-BK Compact монопод черный

Технические характеристики:
- материал – алюминий/технополимер
- цвет – черный
- количество секций – 5
- максимальная высота, см – 145
- минимальная высота, см – 39
- максимальная нагрузка, кг – 1,5
- винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"
- вес, кг – 0,33
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MMCOMPACT-BK Compact – необыкновенно портативный и легкий алюминиевый пятисекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер весом до 1,5 кг. Эргономичная рукоятка, изготовленная из мягкого материала новой технологии производства, и ремешок на запястье обеспечивают уверенное удерживание и минимизируют риск уронить камеру. Универсальное крепление камеры надежно закрывается защитной крышкой.
Технические характеристики:
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