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Manfrotto 694CX CARBON FIBER MONOPOD четырехсекционный штатив-монопод для фото- и видеокамеры

Manfrotto 694CX CARBON FIBER MONOPOD четырехсекционный штатив-монопод для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-2592

Manfrotto 694CX CARBON FIBER MONOPOD 4 SECTION – карбоновый четырехсекционный монопод. Высота – 54–165 см, нагрузка до 5 кг. Вес модели –  0,6 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 165
  • минимальная высота, см – 54
  • длина в сложенном виде, см – 54
  • вес, кг – 0,6
  • материал – карбон черного цвета
  • механизм зажима – клипсовый
  • максимальная нагрузка, кг – 5

Комплектация

    

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