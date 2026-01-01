Manfrotto 694CX CARBON FIBER MONOPOD четырехсекционный штатив-монопод для фото- и видеокамеры

Характеристики:
- максимальная высота, см – 165
- минимальная высота, см – 54
- длина в сложенном виде, см – 54
- вес, кг – 0,6
- материал – карбон черного цвета
- механизм зажима – клипсовый
- максимальная нагрузка, кг – 5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 694CX CARBON FIBER MONOPOD 4 SECTION – карбоновый четырехсекционный монопод. Высота – 54–165 см, нагрузка до 5 кг. Вес модели – 0,6 кг.
Характеристики:
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