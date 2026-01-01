Manfrotto 334B Automatic монопод

Технические характеристики:
- материал – алюминий
- цвет – черный
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 166
- минимальная высота, см – 68
- максимальная нагрузка, кг – 8
- винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"-3/8"
- вес, кг – 0,49
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 334B Automatic – легкий компактный алюминиевый трехсекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер весом до 8 кг. Автоматическое управление на рычаге делает работу с моноподом удобной и оперативной.
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