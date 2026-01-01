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Manfrotto 334B Automatic монопод

Manfrotto 334B Automatic монопод

Manfrotto
Артикул: OLE-0804

Manfrotto 334B Automatic – легкий компактный алюминиевый трехсекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер весом до 8 кг. Автоматическое управление на рычаге делает работу с моноподом удобной и оперативной.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – алюминий
  • цвет – черный
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 166
  • минимальная высота, см – 68
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"-3/8"
  • вес, кг – 0,49
 

Комплектация

    

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