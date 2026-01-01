GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод

Монопод имеет быстросъемную площадку, которая позволяет установить и снять камеру> Михаил Продавец Фотогора (5.08.2022 11:40): На быстросъемной площадке размещены винты 1/4” и 3/8” для закрепления фото- и видеокамеры с соответствующими резьбовыми отверстиями.
Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 27 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования, например камер с тяжелыми длинофокусными объективами.Длина ручки 35 см обеспечивает достаточный рычаг для плавного поворота камеры. Рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для улучшенного сцепления с рукой. буквально за секунду. Фиксатор площадки надежно зафиксирует камеру, а предохранитель площадки не позволит выпасть дорогостоящему оборудованию.
Характеристики:
Максимальная нагрузка: 5 кг
Количество секций: 5
Диаметр секций: 32 / 29/ 27/ 23/ 20 мм
Тип зажимов, секций: клипсовые
Материал зажимов: фиксаторов металл, ABC пластик
Материал секций: алюминиевый сплав
Штативная головка: жидкостная 2D видеоголовка, съемная
Высота монопода: 1710...645 мм
Вес видеомонопода: 1.8 кг