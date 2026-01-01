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-10 %
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод

GreenBean HDV Elite 425 видеомонопод

GreenBean
Артикул: DAN-8826

GreenBean HDV Elite 425 – алюминиевый 5-секционный монопод со съёмной видеоголовкой (с жидкостным демпфированием и контрбалансом) предназначен для съемки камерами весом до 5 кг. Съёмное основание с шаровой головкой имеет фиксируемые углы раствора ножек, его можно использовать отдельно, как настольный штатив для фото/видеосъемки. В сочетании с возможностью плавного панорамирования жидкостной видеоголовки монопод позволяет оператору снимать качественное видео даже в неблагоприятных условиях.

Описание

Монопод имеет быстросъемную площадку, которая  позволяет установить и снять камеру> Михаил Продавец Фотогора (5.08.2022 11:40): На быстросъемной площадке размещены винты 1/4” и 3/8” для закрепления фото- и видеокамеры с соответствующими резьбовыми отверстиями.
 Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 27 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования, например камер с тяжелыми длинофокусными объективами.Длина ручки 35 см обеспечивает достаточный рычаг для плавного поворота камеры. Рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для улучшенного сцепления с рукой. буквально за секунду. Фиксатор площадки надежно зафиксирует камеру, а предохранитель площадки не позволит выпасть дорогостоящему оборудованию.

Характеристики:

 Максимальная нагрузка: 5 кг
 Количество секций: 5
 Диаметр секций: 32 / 29/ 27/ 23/ 20 мм
 Тип зажимов, секций: клипсовые
 Материал зажимов: фиксаторов металл, ABC пластик
 Материал секций: алюминиевый сплав
 Штативная головка: жидкостная 2D видеоголовка, съемная
 Высота монопода: 1710...645 мм
 Вес видеомонопода: 1.8 кг

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