images
Fujimi M160 легкий алюминиевый монопод

Fujimi M160 легкий алюминиевый монопод

Fujimi
Артикул: NVF-2031

Fujimi M160 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 8 кг. Голова с регулируемым углом наклона, подходит для вертикальной и горизонтальной съемки, что делает его отличным вариантом как для фотографов, так и для операторов.

Описание

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 50
  • максимальная высота съемки, см – 156
  • диаметр, мм – 25 мм
  • вес, кг – 0,350
  • съемка в вертикальном формате – есть
  • цвет – черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Девид Сеймур
Девид Сеймур
Освещение темного цвета кожи. 7 техник видеосъемки
Освещение темного цвета кожи. 7 техник видеосъемки
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Profoto B10
Profoto B10
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.