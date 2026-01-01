Fujimi M160 легкий алюминиевый монопод

Артикул: NVF-2031

Fujimi M160 – напольный четырехсекционный монопод для фото- и видеосъемки. Максимальная нагрузка – до 8 кг. Голова с регулируемым углом наклона, подходит для вертикальной и горизонтальной съемки, что делает его отличным вариантом как для фотографов, так и для операторов.