Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки

Артикул: NVF-6405

Fujimi FM305SV – алюминиевый четырехсекционный монопод с трехточечным упором, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Имеется удобный ремешок на запястье. Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой, за счет чего обеспечивается плавная съемка. Минимальная высота монопода, см – 65.