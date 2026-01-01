Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки

Характеристики:
- разъем верхней площадки – 3/8"
- разъем нижней площадки – 3/8"
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FM305SV – алюминиевый четырехсекционный монопод с трехточечным упором, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Имеется удобный ремешок на запястье. Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой, за счет чего обеспечивается плавная съемка. Минимальная высота монопода, см – 65.
Характеристики:
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Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 70 см длиной.