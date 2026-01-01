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Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки
Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки
Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки
Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки
Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки
Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки
Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки

Fujimi FM305SV алюминиевый монопод для видеосъемки

Fujimi
Артикул: NVF-6405

Fujimi FM305SV – алюминиевый четырехсекционный монопод с трехточечным упором, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Имеется удобный ремешок на запястье. Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой, за счет чего обеспечивается плавная съемка. Минимальная высота монопода, см – 65.

 

 

Описание

Характеристики:

  • разъем верхней площадки – 3/8"
  • разъем нижней площадки – 3/8"

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