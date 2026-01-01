Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором

Артикул: DAN-1139

Fujimi FM107 - легкий алюминиевый монопод с шаровой головой и ножным упором.

Алюминиевый четырехсекционный монопод, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Монопод имеет встроенный кистевой ремешок и оснащен ножным упором.

Высота съемки от 62,5 до 179,5 см. Максимальная нагрузка до 5 кг.