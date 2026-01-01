Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором

Falcon Eyes Silver line 514 BHR – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 5 кг.
Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,83 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FM107 - легкий алюминиевый монопод с шаровой головой и ножным упором.
Алюминиевый четырехсекционный монопод, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Монопод имеет встроенный кистевой ремешок и оснащен ножным упором.
Высота съемки от 62,5 до 179,5 см. Максимальная нагрузка до 5 кг.
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Falcon Eyes Silver line 514 BHR – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 5 кг.
Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,83 кг.
Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.