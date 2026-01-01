images
images
images
images
images
Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором
Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором
Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором
Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором
Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором

Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором

Fujimi
Артикул: DAN-1139

Fujimi FM107 - легкий алюминиевый монопод с шаровой головой и ножным упором.

Алюминиевый четырехсекционный монопод, укомплектованный головой. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной поролоновой накладкой, что обеспечивает удобный захват и служит против соскальзывания руки в зимнее или дождливое время года. Монопод имеет встроенный кистевой ремешок и оснащен ножным упором.

Высота съемки от 62,5 до 179,5 см. Максимальная нагрузка до 5 кг.

Описание

Fujimi FM107 легкий алюминиевый монопод 180 см с шаровой головой и ножным упором

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Подарок
при заказе
Арт. NVF-9054
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes Silver line 514 BHR – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 5 кг.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,83 кг.

4 990 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Арт. NVF-8371
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

-10 %1 050 ₽
940 ₽
В корзину

Видео

Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.