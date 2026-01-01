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FST ST-108 монопод
FST ST-108 монопод

FST ST-108 монопод

FST
Артикул: DAN-2117

Прочный алюминиевый трехсекционный монопод FST ST-108. Диапазон регулировки 60-150 см. Надежные клипсы из технополимера  жестко фиксируют каждую секцию монопода. Допустимая максимальная нагрузка 8 кг. Удобная ручка с накладкой. Комплектуется кистевым ремнем.

Описание

FST ST-108 монопод

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