FST ST-108 монопод

Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.
Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочный алюминиевый трехсекционный монопод FST ST-108. Диапазон регулировки 60-150 см. Надежные клипсы из технополимера жестко фиксируют каждую секцию монопода. Допустимая максимальная нагрузка 8 кг. Удобная ручка с накладкой. Комплектуется кистевым ремнем.
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Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.
Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.
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Grifon R-7011 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 71x112.
Grifon R-0912 SW – отражатель с серебряной и белой рабочими поверхностями. Размер отражателя 92х122 см.