images
images
images
FST MH705C монопод карбоновый с видеоголовкой
FST MH705C монопод карбоновый с видеоголовкой
FST MH705C монопод карбоновый с видеоголовкой

FST MH705C монопод карбоновый с видеоголовкой

FST
Артикул: MTG-0062

4-секционный монопод из карбона с видеоголовкой типа VH801 рассчитан для работы с оборудованием весом до 10 кг. Максимальная высота -184,5 см. Имеется быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Крепление поворотной ручки предусмотрено с обеих сторон. Есть отдельное гнездо для крепления доп. аксессуаров.

Описание

Новая серия видеомоноподов компании FST предназначена для профессиональной съемки и соответствует всем последним требованиям в этой отрасли.

Жидкостная съемная база со сферическим креплением, тремя складывающимися ножками и фиксатором позволяет вести плавную съемку по всем направлениям, сильно расширяя возможности съемки.

Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по всей длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту.

Прорезиненная накладка на верхней секции специально сделана для удобства при работе с моноподом в различных температурных условиях.

В комплекте жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклонов.Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть отдельное гнездо 3/4; дюйма для крепления доп. аксессуаров.

В комплекте уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики:

  • материал - карбон
  • диаметр секций, мм - 20-24,6-29-34,2 
  • количество секций, шт. - 4
  • толщина стенок, мм - 1,2
  • максимальная нагрузка, кг - 10
  • вес, кг - 2,15
  • размер в сложенном виде, см - 77
  • максимальная высота, см - 184,5
  • тип видеоголовки- VH801
  • тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • цвет - черный
  • высота видеоголовки, см - 12
  • вес видеоголовки, кг - 1,2
  • угол наклона, град. - от - 75 до + 90
  • чехол в комплекте  - есть

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Арт. DAN-2826
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Наличие
более 10 шт

Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.

730 ₽
В корзину

Видео

Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Джон Фри (John Free) и &quot;Правило трех&quot; уличной фотографии
Джон Фри (John Free) и "Правило трех" уличной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.