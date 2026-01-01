FST MH705A монопод алюминиевый с видеоголовкой

Описание

Новая серия видеомоноподов компании FST предназначена для профессиональной съемки и соответствует всем последним требованиям в этой отрасли.

Жидкостная съемная база со сферическим креплением, тремя складывающимися ножками и фиксатором позволяет вести плавную съемку по всем направлениям, сильно расширяя возможности съемки.

Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по всей длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту.

Прорезиненная накладка на верхней секции специально сделана для удобства при работе с моноподом в различных температурных условиях.

В комплекте жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклонов.Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть отдельное гнездо 3/4; дюйма для крепления доп. аксессуаров.

В комплекте уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики: