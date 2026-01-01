FST MH705A монопод алюминиевый с видеоголовкой

Новая серия видеомоноподов компании FST предназначена для профессиональной съемки и соответствует всем последним требованиям в этой отрасли.
Жидкостная съемная база со сферическим креплением, тремя складывающимися ножками и фиксатором позволяет вести плавную съемку по всем направлениям, сильно расширяя возможности съемки.
Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по всей длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту.
Прорезиненная накладка на верхней секции специально сделана для удобства при работе с моноподом в различных температурных условиях.
В комплекте жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклонов.Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть отдельное гнездо 3/4; дюйма для крепления доп. аксессуаров.
В комплекте уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.
Характеристики:
- материал - алюминиевый сплав
- диаметр секций, мм - 20-24,6-29-34,2
- количество секций, шт. - 4
- толщина стенок, мм - 1,2
- максимальная нагрузка, кг - 10
- вес, кг - 2,41
- размер в сложенном виде, см - 77
- максимальная высота, см - 184,5
- тип видеоголовки- VH801
- тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
- цвет - черный
- высота видеоголовки, см - 12
- вес видеоголовки, кг - 1,2
- угол наклона, град. - от - 75 до + 90
- чехол в комплекте - есть