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FST MH705A монопод алюминиевый с видеоголовкой
FST MH705A монопод алюминиевый с видеоголовкой
FST MH705A монопод алюминиевый с видеоголовкой
FST MH705A монопод алюминиевый с видеоголовкой

FST MH705A монопод алюминиевый с видеоголовкой

FST
Артикул: MTG-0061

4-секционный монопод из алюминиевого сплава с видеоголовкой типа VH801 для работы с оборудованием весом до 10 кг. Максимальная высота -184,5 см. Имеется быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Крепление поворотной ручки предусмотрено с обеих сторон. Есть отдельное гнездо для крепления доп. аксессуаров.

Описание

Новая серия видеомоноподов компании FST предназначена для профессиональной съемки и соответствует всем последним требованиям в этой отрасли.

Жидкостная съемная база со сферическим креплением, тремя складывающимися ножками и фиксатором позволяет вести плавную съемку по всем направлениям, сильно расширяя возможности съемки.

Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по всей длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту.

Прорезиненная накладка на верхней секции специально сделана для удобства при работе с моноподом в различных температурных условиях.

В комплекте жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклонов.Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть отдельное гнездо 3/4; дюйма для крепления доп. аксессуаров.

В комплекте уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики:

  • материал - алюминиевый сплав
  • диаметр секций, мм - 20-24,6-29-34,2
  • количество секций, шт. - 4
  • толщина стенок, мм - 1,2
  • максимальная нагрузка, кг - 10
  • вес, кг - 2,41
  • размер в сложенном виде, см - 77
  • максимальная высота, см - 184,5
  • тип видеоголовки- VH801
  • тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • цвет - черный
  • высота видеоголовки, см - 12
  • вес видеоголовки, кг - 1,2
  • угол наклона, град. - от - 75 до + 90
  • чехол в комплекте  - есть

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