FST MC-40 монопод карбоновый

Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций, шт. - 5
- максимальный диаметр секции, мм - 28
- максимальная высота, мм - 1460
- длина в сложенном состоянии, мм - 430
- максимальная нагрузка. кг - 10
- вес штативной головки, кг - 0,51
Москва
Малая Семеновская 3с6
Карбоновый 5-секционный монопод. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4 оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.
Характеристики:
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