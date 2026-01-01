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FST MC-40 монопод карбоновый
FST MC-40 монопод карбоновый

FST MC-40 монопод карбоновый

FST
Артикул: MTG-0059

Карбоновый 5-секционный монопод. Легкий и компактный. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Улучшенная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при 1/4 оборота зажимной цанги. Анти-пылевой колпак защищает штативные сочленения от попадания пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления.

Описание

Характеристики:

  • материал - карбон
  • количество секций, шт. - 5
  • максимальный диаметр секции, мм - 28
  • максимальная высота, мм - 1460
  • длина в сложенном состоянии, мм - 430
  • максимальная нагрузка. кг - 10
  • вес штативной головки, кг - 0,51

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