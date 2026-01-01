Falcon Eyes MP-14 монопод

Описание

На верхней секции монопода предусмотрены накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания устройства в холодное время года и кистевой ремень для удобства удержания монопода рукой. Круглая площадка верхней базы имеет реверсивный винт 1/4" - 3/8", на который крепится голова (не входит в комплект), а при необходимости непосредственно камера.

На нижней части шарнира предусмотрена несъемная резиновая пятка, которая служит опорой при использовании прибора.

Клипсовые зажимы изготовлены из алюминиевого сплава и прочного ABS пластика. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка зажима винтом под шестигранный ключ.

Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол с наплечным регулируемым ремнем.

Характеристики:

максимальная высота - 162 см

диаметр секций - 28, 25, 22, 19 мм

длина в сложенном виде - 55 см

максимальная нагрузка - 5 кг

материал - алюминиевый сплав, пластик, резина

Вес - 480 г



