Falcon Eyes MP-14 монопод

На верхней секции монопода предусмотрены накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания устройства в холодное время года и кистевой ремень для удобства удержания монопода рукой. Круглая площадка верхней базы имеет реверсивный винт 1/4" - 3/8", на который крепится голова (не входит в комплект), а при необходимости непосредственно камера.
На нижней части шарнира предусмотрена несъемная резиновая пятка, которая служит опорой при использовании прибора.
Клипсовые зажимы изготовлены из алюминиевого сплава и прочного ABS пластика. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка зажима винтом под шестигранный ключ.
Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол с наплечным регулируемым ремнем.
Характеристики:
максимальная высота - 162 см
диаметр секций - 28, 25, 22, 19 мм
длина в сложенном виде - 55 см
максимальная нагрузка - 5 кг
материал - алюминиевый сплав, пластик, резина
Вес - 480 г