E-IMAGE MFC700 монопод

Монопод предназначен для стабилизации камеры при фото или видео съемке. Очень легкий и высокий - он удобен для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Монопод имеет в основании поддерживающую шаровую опору с тремя откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой и позволяет оператору снимать качественное видео.
Четыре секции монопода изготовлены из карбона. Клипсовые зажимы из ABS пластика. На верхней секции предусмотрены накладка из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень для удобства удержания монопода рукой.
Нижнее основание с тремя откидными опорами крепится к моноподу через шаровый шарнирный узел, который позволяет регулировать угол наклона монопода.
Три откидные ножки монопода могут служить в роли миништатива.
Для крепления камеры в комплекте поставки винт-адаптер с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Характеристики:
- максимальная высота - 187 см
- минимальная высота - 71,5 см
- максимальная нагрузка - 20 кг
- материал - карбон, технополимер
- вес - 1,4 кг