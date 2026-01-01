E-IMAGE MFC700 монопод

Описание

Монопод предназначен для стабилизации камеры при фото или видео съемке. Очень легкий и высокий - он удобен для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Монопод имеет в основании поддерживающую шаровую опору с тремя откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой и позволяет оператору снимать качественное видео.

Четыре секции монопода изготовлены из карбона. Клипсовые зажимы из ABS пластика. На верхней секции предусмотрены накладка из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень для удобства удержания монопода рукой.

Нижнее основание с тремя откидными опорами крепится к моноподу через шаровый шарнирный узел, который позволяет регулировать угол наклона монопода.

Три откидные ножки монопода могут служить в роли миништатива.

Для крепления камеры в комплекте поставки винт-адаптер с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.

Характеристики: