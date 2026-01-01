images
E-IMAGE MFC700+610FH монопод с видеоголовой

E-IMAGE MFC700+610FH монопод с видеоголовой

E-IMAGE
Артикул: DAN-5829

Комплект E-IMAGE MFC700+610FH монопод с видеоголовой.

Карбоновый монопод в комплекте с видеоголовой для камер весом до 3 кг. Вес комплекта - 2,24 кг.

Описание

Легкий карбоновый монопод с откидными ножками. Имеет быструю фиксацию в вертикальном положении (клипсовые фиксаторы). Минимальная высота - 71,5 см, максимальная высота - 187 см. Вес - 1,4 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.

Три откидные ножки монопода могут служить в роли миништатива. Для крепления камеры в комплекте поставки винт-адаптер с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.

Видеоголова предназначена для работы с видеокамерами и фотоаппаратами, производящими видеосъемку. Максимальный вес камеры - не более 3 кг. Она оснащена пузырьковым уровнем, телескопической рукоятью и быстросъемной площадкой. Крепление к штативу осуществляется через стандартную резьбу 3/8 дюйма. Для крепления камеры предусмотрена резьба 1/4 дюйма.

Голова позволяет производить панорамную съемку 360 градусов и может делать наклон от -60 до +90 градусов по вертикали.

Вес головы составляет 1 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

1 мая
1 мая
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.