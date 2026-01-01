E-IMAGE MFC700+610FH монопод с видеоголовой

Описание

Легкий карбоновый монопод с откидными ножками. Имеет быструю фиксацию в вертикальном положении (клипсовые фиксаторы). Минимальная высота - 71,5 см, максимальная высота - 187 см. Вес - 1,4 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.

Три откидные ножки монопода могут служить в роли миништатива. Для крепления камеры в комплекте поставки винт-адаптер с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.

Видеоголова предназначена для работы с видеокамерами и фотоаппаратами, производящими видеосъемку. Максимальный вес камеры - не более 3 кг. Она оснащена пузырьковым уровнем, телескопической рукоятью и быстросъемной площадкой. Крепление к штативу осуществляется через стандартную резьбу 3/8 дюйма. Для крепления камеры предусмотрена резьба 1/4 дюйма.

Голова позволяет производить панорамную съемку 360 градусов и может делать наклон от -60 до +90 градусов по вертикали.

Вес головы составляет 1 кг.