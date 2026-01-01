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E-IMAGE MА800+630FH монопод с видеоголовой

E-IMAGE MА800+630FH монопод с видеоголовой

E-IMAGE
Артикул: DAN-5831

Комплект E-IMAGE MFF800+630FH монопод с видеоголовой.

Монопод изготовленный из алюминия в комплекте с видеоголовой для камер весом до 4 кг. Вес комплекта - 2,82 кг.

Описание

Легкий алюминиевый монопод с откидными ножками. Имеет быструю фиксацию в вертикальном положении (клипсовые фиксаторы). Минимальная высота - 68 см, максимальная высота - 201 см. Вес - 1,56 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.

Три откидные ножки монопода могут служить в роли миништатива. 

Видеоголова предназначена для работы с видеокамерами и фотоаппаратами, производящими видеосъемку. Максимальный вес камеры - не более 4 кг. Она оснащена пузырьковым уровнем, телескопической рукоятью и быстросъемной площадкой. Крепление к штативу осуществляется через стандартную резьбу 3/8 дюйма. Для крепления камеры предусмотрена резьба 1/4 дюйма.

Голова позволяет производить панорамную съемку 360 градусов и может делать наклон от -50 до +90 градусов по вертикали.

Вес головы составляет 1,3 кг. 

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7 440 ₽
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