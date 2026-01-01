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Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами

Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами

Benro
Артикул: DAN-8322

Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами – компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу. Максимальная высота, см – 159,5 Допустимая нагрузка, кг – 16

Описание

Компактный и удобный для походов, когда нет возможность взять с собой большой штатив.

Идеален для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях. Съемка репортажа, интервью, быстро меняющихся сцен и т.п. Для съемок дикой природы, когда необходима быстрая смена локации.

Эргономичные усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции, а также быструю сборку и разборку монопода.

Четыре секции монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.

Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.

Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.

Адаптивная поворотная резиновая опора скрадывает неровности, а протектор улучшает сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Двусторонний установочный винт 3/8 и 1/4 дюйма позволяет установить камеру непосредственно на монопод, а также использовать любую голову.

В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

 

Технические характеристики комплекта:

  • Допустимая нагрузка, кг – 16
  • Минимальная высота, см – 52,5
  • Максимальная высота, см – 159,5
  • Вес, кг – 0,8
  • Материал - алюминий

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