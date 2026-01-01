Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами

Компактный и удобный для походов, когда нет возможность взять с собой большой штатив.
Идеален для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях. Съемка репортажа, интервью, быстро меняющихся сцен и т.п. Для съемок дикой природы, когда необходима быстрая смена локации.
Эргономичные усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции, а также быструю сборку и разборку монопода.
Четыре секции монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.
Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.
Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.
Адаптивная поворотная резиновая опора скрадывает неровности, а протектор улучшает сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Двусторонний установочный винт 3/8 и 1/4 дюйма позволяет установить камеру непосредственно на монопод, а также использовать любую голову.
В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).
Технические характеристики комплекта:
- Допустимая нагрузка, кг – 16
- Минимальная высота, см – 52,5
- Максимальная высота, см – 159,5
- Вес, кг – 0,8
- Материал - алюминий