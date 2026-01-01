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Novoflex MICROPOD штатив настольный

Novoflex MICROPOD штатив настольный

Novoflex
Артикул: OLE-0132

Настольный штатив Novoflex MICROPOD подойдет для видеокамер и фотоаппаратов, в том числе и зеркальных. Его можно использовать для закрепления микрофона, вспышки, студийного света и т.д. Максимальная высота – 70 мм, вес – 50 г.

Описание

Novoflex MICROPOD штатив настольный

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