Novoflex MICROPOD штатив настольный

Артикул: OLE-0132

Настольный штатив Novoflex MICROPOD подойдет для видеокамер и фотоаппаратов, в том числе и зеркальных. Его можно использовать для закрепления микрофона, вспышки, студийного света и т.д. Максимальная высота – 70 мм, вес – 50 г.