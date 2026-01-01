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Novoflex BB blau штативная площадка со съемными ножками синяя

Novoflex BB blau штативная площадка со съемными ножками синяя

Novoflex
Артикул: OLE-0124

Novoflex BB (BasicBall) – уникальная штативная площадка (шаровая головка) со съемными ножками. Предназначена для фото- и видеосъемки.

Описание

Металлическая сфера имеет девять отверстий диаметром 1/4" для ножек и дополнительно четыре горизонтальных, относительно резьбы для фотокамеры, для фиксации пульта ДУ или вспышки. Регулировка высоты штатива осуществляется путем перестановки ножек в отверстия и составляет соответственно 6, 14, 47 и 21 см. С дополнительными ножками максимальная высота – до 33 см. BasicBall предназначен для фото уровня земли. Максимальная грузоподъемность составляет 25 кг. 

Технические характеристики:

  • вес, г – 390
  • максимальная грузоподъемность, кг – 25
  • высота, см – 6, 14, 47, 21
  • диаметр, мм – 60
  • длина штативных ножек, мм – 200
  • цвет – синий

Комплектация

  • Полусфера с девятью отверстиями 1/4" – 1 шт.
  • Ножки штатива – 3 шт.

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