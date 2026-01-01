Novoflex BB blau штативная площадка со съемными ножками синяя

Металлическая сфера имеет девять отверстий диаметром 1/4" для ножек и дополнительно четыре горизонтальных, относительно резьбы для фотокамеры, для фиксации пульта ДУ или вспышки. Регулировка высоты штатива осуществляется путем перестановки ножек в отверстия и составляет соответственно 6, 14, 47 и 21 см. С дополнительными ножками максимальная высота – до 33 см. BasicBall предназначен для фото уровня земли. Максимальная грузоподъемность составляет 25 кг.
Технические характеристики:
- вес, г – 390
- максимальная грузоподъемность, кг – 25
- высота, см – 6, 14, 47, 21
- диаметр, мм – 60
- длина штативных ножек, мм – 200
- цвет – синий