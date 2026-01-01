Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)

Описание

Блокировка поворота головки одним нажатием. Удобная функция портретного режима. Маленький и лёгкий штатив Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus без проблем поместится в сумке или рюкзаке, и его можно всегда брать с собой. Несмотря на свою компактность, мини-штатив такой же устойчивый, как и большие модели. Изготовлен из легких, но прочных материалов. Имеет стандартную резьбу 1/4 дюйма и совместим с различными аксессуарами, такими как держатель для смартфона и экшн-камеры, LED свет и т.п. Вы можете использовать Manfrotto Pixi Plus как штатив, а можете сложить его ножки и получить удобную ручку.

Характеристики: