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Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)
Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)

Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus мини-штатив с шаровой (серый)

Manfrotto
Артикул: MTG-0255

Мини-штатив для компактных зеркальных и системных камер. Длина в сложенном состоянии 190 мм, вес 0,182 кг. Инновационные эргономичные ножки с улучшенной резиновой ручкой.

Описание

Блокировка поворота головки одним нажатием. Удобная функция портретного режима. Маленький и лёгкий штатив Manfrotto MTPIXIPLUS-GY Pixi Plus без проблем поместится в сумке или рюкзаке, и его можно всегда брать с собой. Несмотря на свою компактность, мини-штатив такой же устойчивый, как и большие модели. Изготовлен из легких, но прочных материалов. Имеет стандартную резьбу 1/4 дюйма и совместим с различными аксессуарами, такими как держатель для смартфона и экшн-камеры, LED свет и т.п. Вы можете использовать Manfrotto Pixi Plus как штатив, а можете сложить его ножки и получить удобную ручку.

Характеристики:

  • тип штатива - трипод
  • материал - технополимер
  • максимальная высота - 150 мм
  • минимальная высота - 150 мм
  • длина в сложенном состоянии - 190 мм
  • максимальная нагрузка - 1 кг
  • количество секций ног - 1 шт
  • головка в комплекте - шаровая головка
  • вес - 0,182 кг

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