Godox MT03 настольный штатив

Описание

Штатив изготовлен из прочного ABS-пластика, шаровая головка — металлическая. Резиновые вставки на ножках штатива обеспечивают стабильную съемку на любых поверхностях.

Конструкция штатива с выдвижной центральной секцией позволяет регулировать высоту от 13 до 25 см, а также использовать его, как палку для селфи длиной от 15 см.



Встроенная наклонно-поворотная шаровая головка с крепежным винтом 1/4 позволяет наклонять установленное оборудование на угол до 90° и вращать вокруг оси на 360°. Дополнительная крепежная площадка «башмак» позволит установить вспомогательное оборудование или аксессуары.

Вес штатива 90г.