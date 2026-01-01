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Godox MT03 настольный штатив
Godox MT03 настольный штатив
Godox MT03 настольный штатив
Godox MT03 настольный штатив

Godox MT03 настольный штатив

Godox
Артикул: DAN-8806

Настольный штатив может использоваться в качестве настольного штатива-трипода для установки мобильного устройства c монтажной резьбой 1/4''.              

Описание

Штатив изготовлен из прочного ABS-пластика, шаровая головка — металлическая. Резиновые вставки на ножках штатива обеспечивают стабильную съемку на любых поверхностях.

Конструкция штатива с выдвижной центральной секцией позволяет регулировать высоту от 13 до 25 см, а также использовать его, как палку для селфи длиной от 15 см.

Встроенная наклонно-поворотная шаровая головка с крепежным винтом 1/4 позволяет наклонять установленное оборудование на угол до 90° и вращать вокруг оси на 360°. Дополнительная крепежная площадка «башмак» позволит установить вспомогательное оборудование или аксессуары.

Вес штатива 90г.

Комплектация

  • Штатив Godox MT03 настольный - 1 шт.

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