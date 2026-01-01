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Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой серый

Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 штатив с шаровой головой серый

Cullmann
Артикул: NVF-5585

Cullmann MAGNESIT COPTER CB2.7 – мини-штатив (серый) для установки DSLR или видеокамеры весом до 1 кг, рабочая высота 16 см.

Оснащен съемной шаровой головкой CB2.7 из модельного ряда CULLMANN CROSS, которая особенно впечатляет в комбинации со съемной крепежной площадкой.

Описание

Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия. Используется как настольный или переносной штатив. Ножки на внешней стороне закруглены и имеют  резиновое покрытие, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать для крепления выносной вспышки, светодиодной панели, или других аксессуаров.

Со сложенными ножками этот прочный многофункциональный штатив в сочетании с шаровой головкой CB2.7 идеально подходит для видеосъемки, потому что установленную на него видеокамеру удобно и просто удерживать в руке во время процесса съемки.

Характеристики:

  • рабочая высота, см – 16
  • в сложенном состоянии, см – 22
  • максимальная нагрузка, кг – 1
  • вес, кг – 0,25

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