Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый

Портативный гастольный черный карбоновый штатив Benro TABLEPODKIT Table Pod , имеет шаровую голову и держатель для смартфона.
Особенности штатива:
- Максимальная высота 19.5 см.
- Выдерживает нагрузку 3 кг.
- Минимальна явысота 8.5 см.
- 2 разъема для дополнительного оборудования.
- Минимальный размер в сложеном виде штатива 22 см, который позволяет удобно переносить штатив.
- Три независимых регулировки угла наклона ног штатива.
- Есть кнопка, фиксирующая положение ног штатива.
- Резиновые опоры, предотвращающие царапаны и скольжение по поверхности.