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Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый
Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый

Benro TABLEPODKIT штатив настольный Table Pod карбоновый

Benro
Артикул: DAN-8295

Benro TABLEPODKIT Table Pod черный настольный карбоновый штатив с шаровой головой и держателем для смартфона.

Описание

Портативный гастольный черный карбоновый штатив Benro TABLEPODKIT Table Pod , имеет шаровую голову и держатель для смартфона.

Особенности штатива:

  • Максимальная высота 19.5 см.
  • Выдерживает нагрузку 3 кг.
  • Минимальна явысота 8.5 см.
  • 2 разъема для дополнительного оборудования.
  • Минимальный размер в сложеном виде штатива 22 см, который позволяет удобно переносить штатив.
  • Три независимых регулировки угла наклона ног штатива.
  • Есть кнопка, фиксирующая положение ног штатива.
  • Резиновые опоры, предотвращающие царапаны и скольжение по поверхности.

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