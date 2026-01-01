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Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона
Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона

Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона

Benro
Артикул: MTG-0631

Benro KP1K KoalaPod штатив с гибкими ножками, шаровой головой и держателем смартфона.

Снимайте не зависимо от ракурса и не волнуйтесь, что не сможете установить вашу камеру в нужном месте. Надежная фиксация практически везде - на ветке дерева, перилах, тонких трубах и других недоступных для обычного штатива конструкциях.
Выдерживает нагрузку до 1,5 кг. Подходит для небольших фотокамер, смартфонов, экшн-камер (держатель приобретается дополнительно).
Несъемная шаровая голова с резьбой ¼ дюйма. Фиксация выбранного положения головы с помощью эргономичного кольца, расположенного по окружности. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение для съемки в портретной ориентации.
Складной держатель для смартфона совместим с любыми устройствами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм.  

Описание

Специальные накладки предотвращают скольжение смартфона в держателе. Прочный зажимной пружинный механизм надежно удерживает и обеспечивает безопасность вашего устройства во время съемки. В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. У основания имеется стандартный разъем ¼. Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.

Штатив имеет обтекаемую форму, без острых улов и выпирающих частей.
На штативе предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительных аксессуаров, которые значительно улучшат качество съемки (свет, микрофон и т.п.). Установить эти аксессуары вы можете с помощью двух гибких ножек, которыми комплектуется штатива. При необходимости вы можете приобрести такие же ножки дополнительно Benro KP1LEG2.
На ножках имеются резиновые опоры, которые предотвращают скольжение штатива на гладких поверхностях.
Под опорами распложена резьба ¼ дюйма. Для установки штатива на более крупные предметы вы можете увеличить его длину с помощью дополнительных ножек (приобретаются дополнительно, артикул KP1LEG1).
Комплектуется стопорным металлическим кольцом, которое снимает нагрузку с ножек и увеличивает срок их службы. Обеспечивает дополнительную фиксацию штатива в самом экстремальном положении.
Для соединения ножек предусмотрен пластиковый зажим.
Ножки у штатива съемные. При необходимости их можно открутить. Например, соединить ножки в одну и использовать штатив как селфи-монопод.
Штатив изготовлен из обрезиненного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.
Небольшой собственный вес штатива, делает его очень удобным и легким при транспортировке.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • Максимальная высота, см – 21
  • В сложенном виде, см – 26,5
  • Нагрузка, кг – 1,5
  • Длина ножки, см – 16,8
  • Диаметр ножки, см – 1,6
  • Материал – алюминиевый сплав

Комплектация

  • Штатив – 1 шт.
  • Дополнительные ножки – 2 шт.
  • Держатель смартфона – 1 шт.
  • Металлический стопор – 1 шт.
  • Пластиковый фиксатор – 2 шт.
  • Чехол – 1 шт.

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